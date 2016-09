Mitgliederversammlung im LandFrauenverband Frischer Wind Bezirk Altenkirchen

Veröffentlicht am 30. September 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – LandFrauenverband Frischer Wind e.V. Bezirk Altenkirchen – Krimilesung bei der Mitgliederversammlung im Bezirk Altenkirchen – Der Bezirk Altenkirchen im LandFrauenverband Frischer Wind e.V. lädt alle Mitglieder ganz herzlich zur diesjährigen Mitgliederversammlung ein. Sie findet am Samstag, 12. November, ab 17:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus am Sportplatz in Eichelhardt statt. Der bekannte Autor Micha Krämer hat uns an diesem Termin eine Krimi-Lesung mit Musik zugesagt.

Außerdem gibt es eine Buchausstellung – Kochbücher: früher und heute, Infos zum Jahresprogramm 2017 und natürlich genug Zeit zum Gedankenaustausch. Im Kostenbeitrag von 8,00 Euro pro Person sind neben der Krimi-Lesung Kaffee, Wasser, Apfelschorle und Suppe „satt“ (Kürbissuppe und Kartoffelsuppe mit Brot), enthalten. Anmeldung bitte bis spätestens 30. Oktober bei den jeweiligen Ortsvorsitzenden oder bei einem Mitglied des Bezirksvorstandes abgeben. Es erfolgt keine separate Einladung mehr, diese Pressemitteilung als solche betrachten. (Vereinsbericht)