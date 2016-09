Veröffentlicht am 30. September 2016 von wwa

STAHLHOFEN am WIESENSEE – Lebensretter freuen sich über Spende – Allen Grund zur Freude hatten die Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG). Bei strahlendem Sonnenschein übergab der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Westerwald-Sieg, Dr. Andreas Reingen, am Ufer des Wiesensees eine Spende in Höhe von 15.000 Euro an die zehn Ortsgruppen in ihrem Geschäftsgebiet. Stellvertretend für die Ortsgruppen in den Landkreisen Altenkirchen und Westerwald nahm Henner Mattheus, Bezirksleiter der DLRG Westerwald-Taunus e.V., die Spende dankend entgegen. Mit dieser finanziellen Unterstützung leistet die Sparkasse einen wertvollen Beitrag im Bereich des Katastrophenschutzes sowie für die wichtige Schwimmausbildung in der Region.

Die DLRG ist die größte freiwillige Wasserrettungsorganisation der Welt. Außerdem ist sie führend in der Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung in Deutschland. Eine frühzeitige Aufklärung über Gefahren am und im Wasser sowie das sicherheitsbewusste Verhalten ist unabdingbar. Die DLRG setzt sich auch international für bessere Sicherheitsstandards durch aktive Mitarbeit in den internationalen Dachverbänden ein.

„Die Schwimmausbildung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Denn die Schwimmfähigkeit der Deutschen nimmt deutlich ab, sodass ca. jeder zweite Schüler einer vierten Klasse kein sicherer Schwimmer mehr ist“, erklärte Henner Mattheus und dankte der Sparkasse Westerwald-Sieg für die Unterstützung ihrer Arbeit. Von den Spendenmitteln kann sämtliches Material, wie zum Beispiel Trainingsgeräte für das Jugend-Einsatz-Team angeschafft werden. Besonders erfreulich ist diese Unterstützung angesichts der Tatsache, dass die humanitäre Arbeit der DLRG zum größten Teil aus eigenen finanziellen Mitteln der Mitglieder und durch Spenden finanziert wird.

„Als regional verankertes Institut ist es uns ein spezielles Anliegen die zehn Ortsgruppen der DLRG in ihrer Arbeit, insbesondere ihrer bemerkenswerten Jugendarbeit zu unterstützen. Dabei ist hervorzuheben, dass die Arbeit innerhalb der DLRG ehrenamtlich stattfindet. Dieses Engagement verdient unsere Unterstützung“, betonte Dr. Andreas Reingen bei der Scheckübergabe.

Foto: Vertreter der zehn DLRG-Ortsgruppen, (v.2.v.): Dr. Andreas Reingen, Vorstands-vorsitzender der Sparkasse Westerwald-Sieg, (v.3.v.): Henner Mattheus, Bezirksleiter DLRG Westerwald-Taunus e.V.