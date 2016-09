Veröffentlicht am 30. September 2016 von wwa

ELKENROTH – Wirtschaftsförderung des Kreises und Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 unterstützen weitere digitale Entwicklungen beim Unternehmen AMS in Elkenroth – Mittelstand 4.0 Projekt der Brancheninitiative Metall der Wirtschaftsförderung des Kreises ermöglicht individuelle Unterstützung vor Ort in den Unternehmen durch das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) aus Dortmund. Viel liest man derzeit über die Begriffe Mittelstand 4.0, Digitalisierung oder Industrie 4.0. Einiges davon ist wirklich neu. Anderes wiederum gab es schon in der Vergangenheit.

„Als Wirtschaftsförderung des Kreises haben wir mit der Brancheninitiative Metall dieses Jahr das Projekt Mittelstand 4.0 initiiert. Uns geht es dabei nicht um einzelne Informationsveranstaltungen sondern darum in den Unternehmen vor Ort begleitende Beratung und Unterstützung mit Fachexperten zu ermöglichen und Ideen in der Praxis umzusetzen“, so Tim Kraft Leiter der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen. Somit traf sich die Wirtschaftsförderung und das Mittelstand 4.0-KompetenzzentrumDortmund – vertreten durch das Fraunhofer IML – zu einem mehrstündigen Termin am Standort der AMS GmbH in Elkenroth, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Dabei wurden sowohl Themenfelder lokalisiert als auch die Ideen des Unternehmens besprochen.

Thomas Imhäuser, Geschäftsführer der AMS GmbH aus Elkenroth und selbst Teil der Lenkungsgruppe der Brancheninitiative Metall berichtet „ dass durch die vor Ort Gespräche deutlich wurde, dass wir schon einiges auf den Weg gebracht haben, was die Digitalisierung betrifft. Wir haben aber gemeinsam weitere Punkte identifiziert, wo uns externer Sachverstand helfen wird die Themen umzusetzen und uns für die Zukunft gut aufzustellen. Wenn ich sehe wie wir heute sehr konkrete Themen von Datenschutz über Anwendungsgebiete wie RFID Chips für unseren Standort besprochen haben, dann bin ich gespannt auf den anstehenden Folge-Workshop in unserem Hause, wo es bereits um die Umsetzungen geht.“

Matthias Parlings, Projektleiter des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Dortmund, erläutert, dass „wir eine enge Kooperation mit der Wirtschaftsförderung des Kreises haben und davon alle Unternehmen aus der Region profitieren können. Wir bieten eine begleitende vor Ort Unterstützung, die durch eine Bundesförderung für die Unternehmen kostenlos ist. Weiterhin können auch unsere Demonstrationszentren in den beteiligten Instituten genutzt werden, um im Bereich der Digitalisierung Themenfelder zu testen oder sich anzuschauen“, so Parlings weiter.

„Der praktische Nutzen für die Unternehmen steht klar im Vordergrund. Jedes Unternehmen wird bei unserem Mittelstand 4.0 Projekt einzeln vor Ort betrachtet und individuelle Wege für das digitale Zeitalter erarbeitet“, ergänzt Jennifer Kothe von der Wirtschaftsförderung und führt weiter aus, „dass interessierte Unternehmen gerne auf uns zukommen können um ebenfalls von dem Projekt zu profitieren.“ Kontakt: Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen, tim.kraft@kreis-ak.de oder jennifer.kothe@kreis-ak.de, Telefon: 02681/81-3901 oder 02681/81-3908

Foto (v.l.): Phil Hermanski (Fraunhofer Institut), Hermann Schuhen (Betriebsleiter), Matthias Parlings (Fraunhofer Institut), Wolfgang Ermert (kfm. Leiter/IT), Tim kraft (Leiter Wirtschaftsförderung Kreis AK,) Lara Imhäuser (Praktikantin, BWL-Studentin)