Flächenbrand mit Kübelspritze gelöscht

Veröffentlicht am 30. September 2016 von wwa

WILDENBURG – Kleiner Flächenbrand Waldstück unterhalb Wildenburg Bahnhof/Gemeinde Friesenhagen – Donnerstagvormittag, 29. September, wurde die Feuerwehr Friesenhagen zu einem kleinen Flächenbrand in einem Waldstück unterhalb Wildenburg Bahnhof in der Gemeinde Friesenhagen alarmiert. Da die Einsatzstelle 400 Meter von der Straße entfernt und in unbefahrbaren Gelände war, erreichten die Feuerwehrleute den, bereits nicht mehr brennenden Kleinbrand, zu Fuß, samt Kübelspritze im Schlepptau. Mit zehn Litern Wasser aus der Kübelspritze wurde die Fläche abgelöscht.

Der Löschzug Friesenhagen war zusammen mit der Polizei Betzdorf und dem Revierförster Hermann Stricker mit zwei Fahrzeugen (TLF 3000 und LF8/6) und sieben Kameraden im Einsatz. Fotos: Puma VG Feuerwehr Kirchen