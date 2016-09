Veröffentlicht am 1. Oktober 2016 von wwa

WISSEN – Samstag, 1. Oktober, von 10:30 bis 12:30 Uhr, 47. Jahrmarkt der katholischen Jugend Wissen – Julia Klöckner ist Schirmherrin des Marktes und spricht das Grußwort – Unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ für die Ärmsten der Armen findet am 1. und 2. Oktober der Jahrmarkt der katholischen Jugend in Wissen das 47. Mal zum guten Zweck statt. Der Erlös geht in diesem Jahr über die „Stiftung Regentropfen – Bildung zum Leben“ nach Ghana. Ein Grundstück zum Bau einer Kindertagesstätte einschließlich Grundschule im Norden Ghanas ist bereits gefunden und der größte Teil der Finanzierung sichergestellt. Der Erlös des diesjährigen Marktes soll dem Bau der Kita zugutekommen. Auf dem Jahrmarkt wird die Landesvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner MdL, dabei sein und die Spendenaktion als Schirmherrin tatkräftig unterstützen. Ein Rundgang und ein Grußwort von Frau Klöckner sind geplant. In ihrer Rede wird die Christdemokratin die Arbeit der katholischen Jugend würdigen.

Julia Klöckner: „Ich komme immer gerne nach Wissen, aber erst recht, wenn ich eine solch gemeinnützige Aktion unterstützen kann. Die katholische Jugend leistet seit Jahren einen wichtigen Beitrag, um in Afrika Bildungsarbeit zu unterstützen und voranzutreiben. Ich freue mich auf interessante Begegnungen und nette Gespräche im Westerwald.“