Ausbildungsbörse der ABOM wieder ein voller Erfolg

Veröffentlicht am 1. Oktober 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ausbildungsbörse der ABOM begeisterte Wirtschaft wie zukünftige Mitarbeiter – Erstmals wurde die ABOM an zwei Tagen veranstaltet. Die Eröffnung fand am Mittwochabend statt und erfreute sich guten Zuspruchs. Neben interessierten Schülern mit elterlicher Begleitung, begrüßte man Betriebe, Hochschulen und Universitäten. Standbetreiber boten Dinge zum Ausprobieren an. Besonders die Schüler nahmen das am zweiten Tag, am Donnerstag, gerade im gewerblichen und handwerklichen Teil rege in Anspruch. Die Veranstalter sprachen von über 2.000 Besuchern an den beiden Tagen.

Über 70 Unternehmen und Vertreter der Hochschulen/Bildungsinstitute boten einen Überblick über Berufe mit Zukunftsperspektive. An den Ständen beantworteten Auszubildende und erfahrene

Mitarbeiter zahlreicher Ausbildungsbetriebe die Fragen der Schüler/innen. Ziel war es, junge, engagierte Menschen über die vielfältigen Möglichkeiten einer Ausbildung, eines dualen Studiums oder eines Studiums in unserer Region zu informieren und zum Bleiben zu motivieren. Die Region biete mehr berufliche Perspektiven als viele wissen. „Kurze Wege“, seien das gegenseitige Kennenlernen und Aufeinanderzugehen wesentliche Möglichkeiten, um Berufsorientierung und –findung zu optimieren. Fotos: Rohrbach/Weitz