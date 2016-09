Carport und Holzhütte brennen in Reichenstein ab

Veröffentlicht am 1. Oktober 2016 von wwa

REICHENSTEIN – Brand einer Holzhütte und eines Carports – Am Freitagmorgen, 30. September, gingen über Notruf gegen 00.40 Uhr mehrere Mitteilung über einen Brand in der Burgstraße in Reichenstein ein. Eine größere Holzhütte sei in Brand geraten und das Feuer drohe auf das unmittelbar angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Die sofort alarmierte Feuerwehr aus Puderbach verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus. Die Holzhütte, die als Werkstatt und Hobbyraum genutzt wurde, stand bereits in Vollbrand und wurde, wie auch ein als überdachte Terrasse genutzter Holzcarport, durch das Feuer völlig zerstört. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 30.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz befanden sich 30 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Puderbach, der Wehrleiter der VG Puderbach, das DRK sowie vier Beamte der Polizei Straßenhaus.