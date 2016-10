Veröffentlicht am 2. Oktober 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Themenkochabende der Kreisvolkshochschule ab Oktober – Die beliebten und äußerst schmackhaften Themenkochabende der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen laden im neuen Semester wieder zu einer kleinen kulinarische Reise in die Welt der Küche ein. Erstmalig bietet die Kreisvolkshochschule nun eine Reihe an, immer mit einem aktuellen kulinarischen Thema.

Kartoffelfest – Dienstag, 11. Oktober: Es muss nicht immer Gratin sein, sondern neue Varianten für die beliebte Knolle werden ausprobiert. Es gibt viele Rezepte, die die Teilnehmenden überraschen werden, um den alten Klassiker neu zu genießen.

Kürbis Küche – Dienstag, 18. Oktober: Der Kürbis ist das ultimative Herbstgemüse. Die verschiedenen Sorten und Verwendungsmöglichkeiten werden vorgestellt. Der Kürbis überzeugt mit köstlicher Vielfalt.

Auf dem Weg zum Vegetarier – Dienstag, 25. Oktober: Zielgruppe dieses Abends sind Personen, die nicht mehr so viel oder gar kein Fleisch mehr verzehren möchten. Hier werden kreative wie gesunde Ideen und Alternativen der fleischlosen Küche vorgestellt.

Vegane Küche – Dienstag, 8. November: Vegane Ernährung ist voll im Trend. Aber was bedeutet das eigentlich? Was kann man dann überhaupt noch essen? Und ist das wirklich gesund? Die Teilnehmenden erhalten einen Einblick in die vegane Ernährungsweise und bereiten erste schmackhafte Gerichte zu.

In der Weihnachtsbäckerei – Dienstag, 15. November: Zur Vorweihnachtszeit gehört zweifelsohne auch das Plätzchenbacken. Es werden viele neue Rezepte vorgestellt und schöne alte Klassiker aufgegriffen. An diesem Abend gilt es, sich von der bunten Palette der Weihnachtszeit inspirieren zu lassen.

Geschenke aus der Küche – Dienstag, 29. November: Liebevoll hergestellte Waren oder Speisen sind doch ein wunderschönes Geschenk. Hier dreht sich alles um Geschenke aus der Küche,

Weihnachtsmenü – Dienstag, 6. Dezember: Heiligabend bedeutet nicht, dass die Gastgeber als Köche den ganzen Morgen in der Küche verbringen müssen. Mit der richtigen Vorbereitung und Auswahl des Menüs geht es auch anders. Die Teilnehmer erarbeiten und erproben an diesem Abend einige Menüzusammenstellungen.

Der Kohl in seiner Vielfalt – Dienstag, 17. Januar 2017: Ob rot, grün oder weiß, spitz oder rund: Kohl ist lecker und ein wahres Nährstoffwunder. Er ist reich an Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen und dazu kalorienarm. An diesem Abend lernen die teilnehmenden Köche neue Rezepte kennen.

Kochen für Anfänger – Dienstag, 24. Januar 2017: Dieser Themenabend ist für echte Anfänger, die noch Meister werden wollen. Aller Anfang ist bekanntlich schwer, aber wenn er getan ist, kommt der Rest meist von selbst. Die Köchanfänger beginnen mit ganz einfachen Gerichten, die leicht selbst zubereitet werden können.

Die Kochkurse finden alle in der Schulküche der Realschule plus Altenkirchen (Schulzentrum Glockenspitze) ab 18:00 Uhr unter der Leitung von Carina Löhr statt. Die Kursgebühr beträgt je Termin 17 Euro zuzüglich einer Lebensmittelumlage. Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 sowie per Email unter kvhs@kreis-ak.de.