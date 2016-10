Veröffentlicht am 2. Oktober 2016 von wwa

REGION – Spielend zum Wirtschaftswissen – Planspiel-Börse-Auftakt für die Schulen der Kreise Westerwald und Altenkirchen – Am 5. Oktober geht das Planspiel Börse in die 34. Spielrunde. Europaweit startet dann der virtuelle Aktienhandel für Schüler und Studenten aus Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden und Luxemburg. Die Sparkasse Westerwald-Sieg bietet den Schulen der Kreise Westerwald und Altenkirchen ab Klasse 9 die Möglichkeit, in Teams an dem virtuellen Spiel teilzunehmen.

Zum Auftakt des Planspiel Börse 2016 besuchten Verena Abel, Bereich Vermögensmanagement, und Til Kölzer, Auszubildender der Sparkasse Westerwald-Sieg, Schülerinnen und Schüler der Hermann-Gmeiner-Realschule plus in Daaden und ihre Lehrerin Nadine Krämer. Auch in der BBS Betzdorf-Kirchen informierten die beiden Vertreter der Sparkasse Westerwald-Sieg die zukünftigen Einzelhandelskaufleute und ihren Lehrer Andreas Kinkel über den Aktienhandel und die Regeln des Börsenspiels.

Die Depoteröffnung ist den Teilnehmern über alle Ausgabegeräte wie Desktop, Tablet und Smartphone möglich. Innerhalb von zehn Wochen müssen teilnehmende Schülerteams anschließend versuchen, ihr fiktives Kapital durch den gezielten Kauf und Verkauf von Wertpapieren zu steigern. Die Abrechnung dieser Transaktionen erfolgt nach realen Börsenkursen. Bei den Schülern startet jedes Team mit 50.000 Euro Startkapital. Aber nicht nur der Gewinn zählt, denn das Planspiel Börse soll den Jugendlichen ein tieferes Bewusstsein für nachhaltiges Wirtschaften und das Anlegen von Geld vermitteln. Deshalb gibt es eine separate Nachhaltigkeitsbewertung mit eigenem Ranking. Das Thema Nachhaltigkeit wird durch ein animiertes Quiz zu verschiedenen Schwerpunkten vertieft und der Zielgruppe verständlich erklärt.

Die bundesweit besten Schülerteams gewinnen Siegerreisen und einen Aktionstag für die ganze Schule. Zudem lobt die Sparkasse Westerwald-Sieg Preise auf lokaler Ebene aus, die bei einer Siegerehrung Anfang 2017 verliehen werden. Die Teilnahme am Planspiel Börse ist kostenlos. Auch Lehrer und Journalisten sind eingeladen, an dem Planspiel teilzunehmen. Broschüren dazu können noch bestellt werden und eine Anmeldung ist bis zur Spielmitte am 9. November möglich. Spielende ist der 14. Dezember. Interessierte können sich für weitere Informationen und zur Anmeldung per Email über sibylle.hoelzemann-goesel@skwws.de an die Sparkasse Westerwald-Sieg wenden. Im Internet sind Informationen zum Planspiel auf https://www.sk-westerwald-sieg.de/planspiel-boerse zu finden.