Stromkabel in der Hospitalstraße werden erneuert

Veröffentlicht am 2. Oktober 2016 von wwa

MONTABAUR – Bauarbeiten in Montabaur – evm-Gruppe erneuert Stromkabel in der Hospitalstraße – In den kommenden Wochen erneuert die Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG (enm), die Netzgesellschaft in der Unternehmensgruppe Energieversorgung Mittelrhein AG (evm-Gruppe), die Stromkabel in der Hospitalstraße in Montabaur. Die Modernisierungsmaßnahme beginnt Anfang Oktober und wird voraussichtlich bis Mitte November andauern.

Die Kabel liegen zwischen den Häusern der Hausnummern 2 und 6 im Bürgersteig, sodass dieser während der Arbeiten nicht begehbar sein wird. Dahinter endet der Bürgersteig und die Kabel laufen im Randstreifen der Straße weiter. Bis zur Hausnummer 12 muss daher die Fahrspur während der Bauarbeiten verengt werden. Der Weg zu den Grundstücken ist in dieser Zeit nur eingeschränkt möglich.

„Wir bitten um Verständnis, dass diese Einschränkungen notwendig sind, um die Arbeiten für Anwohner und Bauarbeiter sicher und in kürzester Zeit abzuschließen“, erläutert Klaus-Horst Schnorr, Leiter Netzservice in der evm-Gruppe. Zeitweise wird eine Unterbrechung der Stromversorgung notwendig sein. Anwohner werden hierüber durch Handzettel oder durch die Mitarbeiter vor Ort informiert. Mit der Baumaßnahme investiert die evm-Gruppe in eine weiterhin zuverlässige Versorgung der Stadt Montabaur mit Strom. Für die Baumaßnahme vor Ort ist Linda Groß, Baubeauftragte der enm, verantwortlich. Bei Fragen ist sie unter der Telefonnummer 0261 2999-72131 erreichbar.