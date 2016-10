Veröffentlicht am 2. Oktober 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Arztvortrag Dr. Michael Fuchs, Facharzt für Kinder– und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Neurologie, Oberarzt am DRK Krankenhaus Altenkirchen-Hachenburg, in Altenkirchen – Dr. Michael Fuchs, Facharzt für Kinder– und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Neurologie, Oberarzt am DRK Krankenhaus Altenkirchen-Hachenburg, Standort Altenkirchen, berichtet in seinem Arztvortrag am Mittwoch, 12. Oktober über die psychotherapeutische Behandlung bei Säuglingen und Kleinkindern.

Der Vortrag soll dem medizinischen Laien einen Überblick darüber verschaffen, welche Störungsbilder in den genannten Entwicklungsabschnitten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie vorherrschen. Ferner soll er helfen zu verstehen, wann aus medizinischer Sicht eine Behandlungsbedürftigkeit beginnt, welche Therapieformen es gibt und das viele Problematiken einen kombinierten pädagogisch-psychiatrischen Ansatz erfordern.

Datum des Vortrags ist am Mittwoch, 12. Oktober; Uhrzeit: 18:30 Uhr, im Café Mocca im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen, Leuzbacher Weg 41, in Altenkirchen.