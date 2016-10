A K T U E L L – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 8 Gemarkung Hasselbach

Veröffentlicht am 1. Oktober 2016 von wwa

A K T U E L L – HASSELBACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 8 Ortslage Hasselbach – Die Unfallkurve im Bereich Hasselbach auf der B 8 holte sich wieder ein Opfer. Ein landwirtschaftliches Ungeheuer fegte einen kleinen Citroen von der Straße. Samstagnachmittag, 01. Oktober, kurz vor 14:00 Uhr befuhren zwei landwirtschaftliche Traktoren mit Ladenwagen die B 8 aus Richtung Weyerbusch kommend in Richtung Kircheib. In der geschwindigkeitsbegrenzten Strecke, dem Gefällestück vor der Rechtskurve, 40km/h, kam das erste landwirtschaftliche Monstergespann ins Schlingern. Der Anhänger brach aus und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort befand sich im Kurvenausgang eine Autofahrerin mit ihrem Citroen Kleinwagen. Die Frau hatte keine Chance mehr dem schleudernden Anhänger auszuweichen. Vermutlich erwischte das Massive Heck des Anhängers den Citroen auf der Fahrerseite. Zerriss das Autodach, die Fahrertür und entfernte die Hintertür. Der Citroen wurde bis auf den Randstreifen in der Kurve zurückgeschleudert. Der Fahrer des nachfolgenden Traktorgespannes erkannte die Situation und bremste sein Fahrzeug ab. Durch die Vollbremsung begann auch sein Anhänger sich zu verselbständigen, brach nach rechts aus, rutschte über den Grünstreifen und kippte schließlich mit der rechten Seite auf die Weide. Der unfallverursachende Traktor fuhr noch bis zur unteren Haltestelle. Die Citroenfahrerin wurde von Ersthelfern aus dem Fahrzeug geholt und erstversorg. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde sie ins Altenkirchener Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete den Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbei. (wwa) Fotos: Wachow