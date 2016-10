Verletzter Fußgänger begeht Unfallflucht

Veröffentlicht am 1. Oktober 2016 von wwa

KIRCHEN – Fußgänger bei Verkehrsunfall in Kirchen-Wehbach am Kopf verletzt – Am Freitagmittag, 30. September, gegen 13:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in Kirchen-Wehbach. Eine 60jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die L 280 in Richtung Stadtmitte, als ein jugendlicher Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn, in Richtung eines auf der anderen Straßenseite haltenden Fahrzeuges lief. Der junge Mann wurde von dem PKW der Frau erfasst und über die Motorhaube geschleudert. Hierbei zog er sich Verletzungen in Form einer Platzwunde am Kinn zu. Statt an der Unfallstelle zu warten, stieg der Fußgänger anschließend in den haltenden PKW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Später meldete er sich telefonisch bei der Polizei. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Betzdorf unter der 02741-9260 zu melden.