Schwerer Verkehrsunfall auf der K 109 – Eine Person verletzt

Veröffentlicht am 1. Oktober 2016 von wwa

NISTERBERG – Schleudernd in den Gegenverkehr – Autofahrerin nach Fahrzeugüberschlag verletzt – Am Freitagmittag, 30. September, gegen 12:00Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW auf der K 109. Ein PKW mit Anhänger befuhr den Streckenabschnitt aus Richtung Lautzenbrücken kommend, in Richtung Nisterberg. Vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit, bei unebenen Fahrbahnverhältnissen verlor der 61jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Gespann und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sein PKW mit dem Fahrzeug einer 29jährigen Verkehrsteilnehmerin, das sich durch den Aufprall überschlug und am Fahrbahnrand zum Stehen kam. Die Frau wurde verletzt und nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. An beiden PKW entstand Totalschaden.