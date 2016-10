38. ADAC Raiffeisen Veteranenfahrt bei Regen gestartet

Veröffentlicht am 1. Oktober 2016 von wwa

FLAMMERSFELD – ADAC Raiffeisen Veteranenfahrt startet unter regnerischen Verhältnissen – Wochenlang verzeichnete auch die Westerwaldregion „gutes“ Wetter, Sonne ohne Ende und nur ganz vereinzelt nächtlichen Regen. Ausgerechnet zum ersten Oktoberwochenende stellte das Wetter um und ließ es regnen. Der Freitag hielt sich noch trocken, doch bereits in der Nacht kamen die ersten großen, flächendeckenden Regenfälle. Auch im Bereich Flammersfeld schüttete es wie aus Eimern. Die Veranstalter der 38. ADAC Raiffeisen Veteranenfahrt ahnten nichts Gutes, hofften auf einige Stunden Trockenheit während der Fahrt. In den frühen Morgenstunden des Samstag, 01. Oktober, sammelten sich die Teilnehmer mit ihren Personenwagen, Lastkraftwagen, Feuerwehrfahrzeugen und Motorrädern aller Klassen. Doch es waren merklich weniger als in den Vorjahren. Die kleine Schar der Motorradfahrer war gut überschaubar und auch bei den Personenwagen machte sich die geringere Teilnehmerzahl bemerkbar. Das allerdings drückte bei denen die gekommen waren die Stimmung nicht. Die Unentwegten waren bisher bei jedem Wetter erschienen, warum sollten sie Regenwetter nicht kommen. Wieder mit von der Partie waren auch die Oldtimer Freunde aus den Beneluxstaaten. Sie bildeten wieder mit die Spitze der ältesten Automobile. Neben den vielen alten Teilnehmern waren auch etliche neu Veteranenfreunde in Flammersfeld erschienen. Die Veteranenfahrt ging von Flammersfeld über Hennef, dort gab es eine Mittagspause, nach Asbach zum Kaffeetrinken und zurück nach Flammersfeld, wo am Abend das Feuerwehrfest des Löschzuges Flammersfeld einlud. (wwa) Fotos: Wachow