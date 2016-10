Drei Tage Drachenflugfest in Horhausen

Veröffentlicht am 1. Oktober 2016 von wwa

HORHAUSEN – 14. Westerwälder Drachenflugfest über drei Tage in Horhausen in der Nähe des Feuerwehrhauses – Am Vortag, Freitag, 30. September war es auf der Horhausener Alm noch trocken und es weht ein angenehmes Lüftchen. Die Teilnehmer Am Drachenflugtag, die die schon die Anreise hinter sich, ihre Zelte und Wohnwagen aufgestellt hatten, nutzten die Gelegenheit und ließen einen Versuchsdrachen steigen. Doch in der Nacht stellte sich starker Regen ein und der hielt sich bis zum Samstagmittag. Um 11:00 Uhr als die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Ottmar Fuchs und Ortsbürgermeister Thomas Schmidt und Nicole Baumert vom Drachenclub Dreamcatcher stattfand zogen langsam wandernd Nebelschleier über die Grasebene. Die Luft war feucht und es bewegte sich nicht das geringste Lüftchen. Mit Drachenfliegen war es für diesen Zeitpunkt mal nichts. Regenfest Kleidung war angesagt, der Regenschirm unverzichtbar. Die Veranstalter sind aber guten Mutes und sind sich sicher dass Sonntag und Montag günstiges, trockenes und windiges Wetter den drachenflugtag wieder zu einem großen Erfolg verhelfen. (wwa) Fotos: Wachow