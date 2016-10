Veröffentlicht am 1. Oktober 2016 von wwa

FLAMMERSFELD – 38. ADAC Raiffeisen Veteranenfahrt startet mit 111 Fahrzeugen – Der Regen war in leichte Nieselei übergegangen als Ortsbürgermeisterin Hella Becker, Dieter Endes (ADAC) und Bürgermeister Ottmar Fuchs die Teilnehmer der 38. ADAC Raiffeisen Veteranenfahrt begrüßten, den symbolischen Startschuss gaben und die Fahrzeuge auf die Reise schickten. 111 Teilnehmer hatten sich zum Büroschluss angemeldet, es werden aber wohl noch einige mehr gewesen sein, da noch Unentschlossene doch noch nach Flammersfeld kamen. Die Reise ging vom Flammersfelder Bürgerhaus in Richtung Asbach über die Dörfer bis nach Hennef. An der Sieg-Reha-Klinik war Mittagspause angesagt. Nach zwei Stunden, gegen 14:00 Uhr setzte sich die Oldie Kolonne langsam wieder in Bewegung. Über eine große Schleife fuhren die Oldtimer, die beginnend in Flammersfeld von begeisterten Zuschauern, Autofreunden winkend begrüßt. Pünktlich zur Kaffeezeit trafen die Fahrzeuge nach und nach in Asbach auf dem Marktplatz ein. Die Teilnehmer hatten unterwegs noch die Möglichkeit sich am Bildersuchwettbewerb zu beteiligen. Dafür musste angehalten, erkundet und gefragt werden. Säuberlich notiert und im mitgeführten Doppelblatt aufgezeichnet werden. Nach der Kaffeepause ging es über Neustadt/Wied, Peterslahr, Burglahr und Oberlahr zurück zum Flammersfelder Bürgerhaus. (wwa) Fotos: Wachow