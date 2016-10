Golffahrer schlägt 62jährigen Autofahrer ins Gesicht

Veröffentlicht am 2. Oktober 2016 von wwa

KIRCHEN – Körperverletzung nach Nötigung im Straßenverkehr in Kirchen, in der Bahnhofstraße –Nachdem ein 62 Jahre alter Verkehrsteilnehmer am Samstag, 01. Oktober, gegen 08:45 Uhr im verkehrsberuhigten Bereich der Bahnhofstraße durch einen nachfolgenden Fahrzeugführer eines schwarzen Golfs durch dichtes Auffahren genötigt wurde, kam es nach Überqueren eines Bahnüberganges zu einer erneuten Konfrontation.

Der 62jährige wurde durch den Golffahrer beleidigt und mit der Faust durch das offene Seitenfenster ins Gesicht geschlagen. Als er sich entfernte trat er noch gegen den PKW. Der 62jährige wurde leicht verletzt. Der Täter entfernte sich mit seinem VW Golf mit dem abgelesenen Kennzeichen SI-ST. Die Polizei Betzdorf sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.