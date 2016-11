Veröffentlicht am 22. November 2016 von wwa

WEYERBUSCH-HILKHAUSEN – Goldene Hochzeit der Eheleute Lemke in Hilkhausen – Am Samstag, 26. November, feiern die Eheleute Christine und Hartmut Lemke das Fest der goldenen Hochzeit. Hartmut Lemke wurde am 29. November 1942 in Danzig geboren. Nach der Volksschulzeit in Polen erlernte er das Maurerhandwerk bei seinem Onkel. Später machte er noch den Maurermeister bei der Handwerkskammer in Danzig. 1962 wurde er für zweieinhalb Jahre zur Volksarmee eingezogen. Als er 1964 zurückkam, arbeitete er bei verschiedenen Unternehmen in seinem Beruf. Zeitweise war er auch als Lebensmittelfahrer tätig. 1978 erhielt er in Friedland seine Registrierpapiere und es ging zunächst in ein Flüchtlingsdorf nach Unna-Massen. Er fand nach einiger Zeit Arbeit bei Bayer-Leverkusen. Hier war er nach einer einjährigen Ausbildung 14 Jahre lang als Chemiearbeiter tätig. Zwischenzeitlich hatte er für die Familie ein Haus in Niederkassel bauen lassen.

1992 machte sich Hartmut Lemke mit zwei seiner Schwiegersöhne für drei Jahre selbständig mit einem Sanierungsbetrieb. Danach trat er eine Stelle bei der Kreishandwerkschaftsschule Siegburg an. Viereinhalb Jahre arbeitete er dort als Ausbilder und betreute etliche Lehrlinge. Im März 2002 trat er in den Ruhestand.

1997 haben die Lemkes ein Haus in Hilkhausen gekauft, wo sie sich seitdem sehr wohl fühlen und in das Dorfleben und -geschehen eingebunden sind. 15 Jahre, bis 2013, haben sie in ihrem Haus zusammen ein Bierstübchen geführt. Wird jemand für Handwerksarbeiten im Ort gebraucht, ist Hartmut Lemke dabei immer im Einsatz. Er hat schon geholfen eine Brücke zu bauen und wenn es am Dorfgemeinschaftshaus Reparaturarbeiten gibt, packt er mit an.

Christine Lemke kam am 20. September 1948, ebenfalls in Danzig, zur Welt. Nach der Volksschulzeit absolvierte sie eine zweijährige Ausbildung zur Gärtnerin. Sie arbeitete anschließend fünf Jahre lang in einer Kräuterfabrik, bis sie ihren Hartmut beim Dorftanz kennen lernte. Nach der Heirat widmete sie sich ihrer Familie und versorgte den Haushalt. Später, in Hilkhausen, war sie acht Jahre lang Hausmeisterin des Dorfgemeinschaftshauses. Zudem liebt Chistine Lemke die Gartenarbeit. Im Sommer verbringt sie die meiste Zeit draußen. Eine tolle Überraschung erlebten die Lemkes zu ihrer Silberhochzeit: Ihre Kinder schenkten ihnen eine einwöchige Reise nach Wien. Zu den ersten Gratulanten bei der Goldhochzeit gehören die fünf Töchter mit ihren Familien, darunter 12 Enkelkinder.