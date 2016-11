Veröffentlicht am 21. November 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Weihnachtsmenues mal anders – mit Kurs der Volkshochschule gut vorbereitet in die Feiertage – Für alldiejenigen, die eine Alternative zu einem traditionellen Weihnachtsessen suchen, bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen die passenden Kurse Anfang Dezember an. Weihnachten: Ein Fest der Ruhe und Besinnung, so sollte es sein. Doch leider nicht immer für alle. Denn zu Weihnachten ein festliches Menü für die Familie zu kochen, ist häufig mit viel Arbeit und einem großen Zeitaufwand verbunden. Damit die Familienköchinnen und -köche die Feiertage nicht von morgens früh bis abends spät in der Küche verbringt und die Zeit ohne Stress erleben können, bietet der weihnachtliche Kochkurs Tipps und Ratschläge. Er findet am Dienstag, 6. Dezember in der Zeit von 18:00 bis circa 20:30 Uhr unter der Leitung von Carina Löhr statt.

Am Mittwoch, 7. Dezember, heißt es dann: italienisches Weihnachtsmenü à la Mama. Hier können sich die Teilnehmenden von den traditionellen Rezepten der italienischen Küche zu Weihnachten inspirieren lassen. An diesem Abend wird ein klassisches Menü mit einer typischen Speisenfolge für die italienische Küche gekocht, das schnell zubereitet ist und den Ansprüchen einer festlichen Tafel gerecht wird. Veranstaltungsort ist jeweils die Schulküche der Realschule plus Altenkirchen. Die Kursgebühr beträgt jeweils 17 Euro zuzüglich der Lebensmittelzulage. Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 sowie per Email unter kvhs@kreis-ak.de.