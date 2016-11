Maulsbacher Schützenjugend backt Plätzchen für die Weihnachtsfeier

Veröffentlicht am 21. November 2016 von wwa

MAULSBACH – Maulsbacher Schützenjugend backt – Wie auch schon in den zurückliegenden Jahren ließ es sich die Jugend vom Schützenverein Maulsbach, im Besonderen die Kindertanzgruppe, nicht nehmen für die Weihnachtsfeier des Schützenvereins am 04. Dezember wieder allerhand Plätzchen selber zu backen und nach eigenen Vorstellungen zu verzieren. Sodann traf man sich mal wieder, wie in den Jahren zuvor, im Schullandheim „Haus Niedermühlen“ um dort in den Genuss großer Räumlichkeiten und einer Industrieküche zu kommen. Die kleinen hatten viel Spaß den ausgerollten Teig auszustechen und auf die Backbleche aufzubringen. Unter der Leitung von Carina Kern und Beate Krämer beschäftigten sich die kleinen einige Stunden mit den verschiedensten Teigsorten. Nachdem alle Bleche mehrmals mit Plätzchen belegt waren, ging es nach einer kurzen Backzeit, ans Verzieren. Hierbei wurden nicht nur die Plätzchen verziert, sondern auch die ein oder anderen Kinder und Betreuer. Sogar die amtierende Schützenkönigin Nicole I. hat es sich nicht nehmen lassen die Kinder zu besuchen und tatkräftig mit anzupacken. (stk) – Fotos: Privat