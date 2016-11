Veröffentlicht am 21. November 2016 von wwa

BÜRDENBACH – Bürdenbacher Frauen für den guten Zweck fleißig – Basar der Strickfrauen lockt in die Grillhütte – Seit 33 Jahren lassen die Bürdenbacher Strickfrauen fleißig für einen guten Zweck ihre Stricknadeln „klappern“. Doch die Frauen um Käthe Stopperich stricken nicht nur, sondern stiften auch die Wolle. So hatten viele fleißige Hände wieder interessante Hand-, Strick- und Stickarbeiten gefertigt, die beim 33. Basar in der Grillhütte in Bürdenbach zum Verkauf angeboten wurden und schnell ihre Abnehmer fanden. Aber nicht nur wegen der Handarbeiten sondern auch wegen des leckeren Kuchens, den Frauen aus dem Dorf backen, steht der Basar bei Besuchern aus einem weiten Umkreis hoch im Kurs. Auch die Männer sind im Einsatz und helfen bei den Vorbereitungen des Basars. Käthe Stopperich: „Alle Einnahmen spenden wir zu 100 Prozent“. Der Erlös fließt diesmal die Werkstatt der Lebenshilfe in Flammersfeld sowie an zwei Familien mit Kindern. Ein anonymer Spender rundet jährlich den von den Frauen erwirtschafteten Betrag mit mehreren Hundert Euro auf. Die Strickfrauen freuen sich aber nicht nur über den guten Verkauf, sondern auch, dass sie von vielen Helfern unterstützt werden. „Allein die Frauen aus dem Dorf haben für den Basar 25 Kuchen gebacken“, sagt Stopperich. (smh)

Foto: Ein voller Erfolg war auch der 33. Basar in der adventlich geschmückten Waldhütte in Bürdenbach. Foto: Petra Schmidt-Markoski