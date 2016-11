Veröffentlicht am 21. November 2016 von wwa

FLAMMERSFELD – Lesetag an der Flammersfelder Grundschule – Jährlich findet im November an der Grundschule in Flammersfeld ein Lesetag für alle Klassen statt. Dabei stehen verschiedene Bücher im Mittelpunkt des Unterrichts. Die 1. Klassen beschäftigten sich mit den Bilderbuchgeschichten „Als die Raben noch bunt waren“ und „Der Grüffolo“, während im 2. Schuljahr „Der Weihnachtsschatz“ gelesen wurde. Dem Lesealter entsprechend lasen die höheren Klassen umfangreichere oder thematisch schwierigere Lektüren. In den die Klassen 3a und 3b standen „Ein Weihnachtsgeschenk für Walter“ und „Pippi plündert den Weihnachtsbaum“ im Mittelpunkt, in den Klassen 4a und 4b „Kleiner Werwolf“ sowie „Benno und Friedrich Wilhelm Raiffeisen“. Umrahmt wurde der Lesetag durch ein großes Frühstücksbüfett, zu dem die Eltern aller Kinder etwas beigesteuert hatten und das von Mitgliedern des Fördervereins in der Eingangshalle der Schule liebevoll und sehr ansprechend aufgebaut wurde. (jf) Fotos: Rewa