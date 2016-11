Ölfässer und Autoreifen in der Natur entsorgt

Veröffentlicht am 21. November 2016 von wwa

HOMBACH – Illegale Müllentsorgung in der Gemarkung Hombach – Polizeibeamte stellten im Rahmen der Streife eine unerlaubte Müllentsorgung fest. Die Ablagestelle befindet sich in der Gemarkung Hombach, hinter der Unterführung A3/ ICE, von der L 270 aus kommend in Richtung Dasbach. Es wurden drei leere Ölfässer aus Stahl und zahlreiche PKW Reifen auf einer Wiese neben einem Wirtschaftsweg abgelagert. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de