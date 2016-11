Notebooks für die Pestalozzi Grundschule Altenkirchen

Veröffentlicht am 21. November 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Debeka unterstützt die Pestalozzi-Grundschule Altenkirchen mit Notebooks – Die Pestalozzi-Schule erhielt 25 ausgemusterte Notebooks und einen Laserdrucker der Debeka, die durch Alois Tochenhagen und Stefan Weitershagen überreicht wurden. Stellvertretend für die Schule nahm die Klasse 3a die Computer freudig in Empfang. Oft landen ausgediente, noch voll funktionstüchtige, Laptops und PCs aus Unternehmen im Container oder beim Verwerter. Nicht so bei der Debeka. Sie stiftete ihre insgesamt 100 ausgemusterten Laptops an acht Schulen in der Region, damit den Kindern ein verantwortungsvoller Umgang mit diesem Medium vermittelt werden kann. Auch der Geschäftsstellenleiter aus Hachenburg, Jens Marx, freut sich: „Wie schön, dass die Laptops nun eine neue, sinnvolle Bestimmung erhalten haben“. Schulleiter Achim Fasel, sein Stellvertreter Kai Meuler, Klassenleiterin Alesia Eichelhardt und die Schüler/innen bedankten sich über diese bildungsfördernde und ökologische Aktion. (km) Foto: Wachow