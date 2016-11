Chöre singen auf Knuspermarkt

Veröffentlicht am 22. November 2016 von wwa

NEUWIED – Viel Musik zum Mitsingen und Swingen auf dem Knuspermarkt – Musik macht gute Laune, bietet den richtigen Hintergrund für ein gemütliches Treffen und lädt zu einer Pause im Geschenke-Shopping ein. Der Knuspermarkt in Neuwied bietet deshalb seinen Besucher über die ganze Zeit ein buntes Rahmenprogramm an. Am Donnerstag, 24. November, singen gleich zwei Neuwieder Chöre im Kinder-Knusperland: um 18:00 Uhr der Frauenchor 1989 Heimbach-Weis und um 18:30 Uhr der Jazz!Chor Neuwied. Pop vom Feinsten gibt es am Samstag, 26. November, von 17:30 bis 21:00 Uhr mit der Partyband Just-Married Neuwied vor und auf der Bühne an der Glühweinhütte. Hier wird auch am Sonntag, 27. November, von 16:00 bis 18:00 Uhr Alexandre Zindel zu seiner Autoharp singen. Der Musiker und sein 36-saitiges Instrument werden von der Sparkasse Neuwied präsentiert. Die jungen Marktbesucher können am Dienstag, 29. November, von 17:00 bis 17:30 Uhr Geschichten und Gedichten im Kinder-Knusperland lauschen, unterstützt durch die SWN.