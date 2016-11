Veröffentlicht am 21. November 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN/MAINZ – Heijo Höfer zieht für SPD-Fraktion in Landtag ein – Heinz-Joachim Höfer: „Nach den Gesprächen in den vergangenen Tagen mit meiner Familie und politischen Weggefährten möchte ich heute bekanntgeben, dass ich sehr gerne als Abgeordneter in den rheinland-pfälzischen Landtag einziehe. Ich werde zum 1. Dezember 2016 das freiwerdende Landtagsmandat für die SPD annehmen. Ich freue mich auf die vielfältigen Aufgaben auf Landesebene und auf die Betreuung meines Wahlkreises (WK 2, Altenkirchen/Westerwald). Mein Amt als hauptamtlicher Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen, das ich fast 25 Jahre innehatte, muss und werde ich dafür aufgeben. Bis zur Kommunalwahl 2019 bleibe ich ehrenamtlicher Stadtbürgermeister der Kreisstadt Altenkirchen.“

Heijo Höfer: geboren am 6. September 1953 in Bad Kreuznach, verheiratet seit 1981, zwei erwachsene Kinder. Abitur 1973 in Bad Kreuznach. Allgemeine Wehrpflicht (und zwei Wehrübungen, Leutnant der Reserve). Studium der Rechtswissenschaften von 1974 – 1979 in Mannheim und Heidelberg. Erstes Juristisches Staatsexamen 1979 in Heidelberg. Zweites Juristisches Staatsexamen 1982 in Zweibrücken. Berufstätigkeit: Dezember 1979 bis Februar 1983 Mitarbeit in einer Ludwigshafener Rechtsanwaltskanzlei. März 1983 bis Februar 1992 Beamter (zuletzt als Regierungsdirektor) im Geschäftsbereich des rheinland-pfälzischen Ministeriums des Innern und für Sport mit Stationen bei der Bezirksregierung Trier, Kreisverwaltung Daun und der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen. Von März 1992 bis November 2016 hauptamtlicher Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen; zurzeit in der dritten Wahlperiode gewählt bis 31. Dezember 2017. Ruhen des Amtes ab 1. Dezember 2016 wegen Annahme des Landtagsmandats im rheinland-pfälzischen Landtag. Ehrenamtlicher Stadtbürgermeister der Kreisstadt Altenkirchen seit 1992.

Politik: Mitglied der SPD seit 1989. Mitglied des Kreistages Altenkirchen seit 1994. Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss der Regionen Europas (AdR) seit Oktober 2009, entsandt vom Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB). Alternierender Vorsitzender des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz von November 2004 bis November 2012. Europabeauftragter des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz seit November 2012.