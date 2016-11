Veröffentlicht am 22. November 2016 von wwa

WISSEN/KRUFT – SSV95 Wissen Sieg erkämpft – TV Kruft – SSV 95 Wissen 18:20 (11:11) – Die SSV-Damen mussten sich den Sieg gegen den TV Kruft hart erarbeiten. In einem bis zum Ende spannenden und ausgeglichenen Spiel hatten die Wissener Frauen das bessere Ende für sich.

Im Gegensatz zur Vorwoche ging die Mannschaft in der Abwehr von Anfang an konsequenter und konzentrierter zu Werke. Die gegnerischen Spielerinnen stießen immer wieder intensiv in die Nahtstellen zwischen die SSV-Spielerinnen, diese konnten aber durch aufmerksames Verschieben und gegenseitiges Unterstützen dagegenhalten und Durchbrüche oftmals verhindern.

In der Offensive hatte man aber auch auf Grund der ebenfalls robusten Abwehrreihe des Gegners seine Probleme gut vorbereitete Abschlüsse zu generieren. Die SSV-Damen konnten bis zum 9:10 immer wieder führen, es gelang jedoch nicht, sich entscheidend abzusetzen um das Spiel zu beruhigen.

Die Mannschaft und der Trainer waren sich einig, dass das Spiel in der zweiten Halbzeit nur über den Kampf zu entscheiden sei. Man nahm sich vor, in der Abwehr weiterhin konzentriert zu arbeiten. Im Angriff sollten die Lücken in der gegnerischen Defensive nutzen und so versuchen, sich entscheidend abzusetzen.

Es sollte sich in der zweiten Halbzeit aber ein unverändertes Bild zeigen, allerdings war anhand des Auftretens der SSV-Spielerinnen auch zu sehen, dass sie den Kampf angenommen hatten und bis zuletzt dagegen halten wollten. Diese Einstellung und Beharrlichkeit sollte sich auszahlen und so gelang es am Ende das Spiel für sich zu entscheiden. Es spielten: Christina Leidig, Lorena Lampmann – Jennifer Kemper (1), Johanna Schmidt (5), Alexandra Müller (6), Talisa Berger (4), Elena Hombach, Larissa Henrich, Lisa Kudlik (4), Tanja Quast, Viola Hild, Katharina Buhr. (Vereinsbericht)