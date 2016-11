Veröffentlicht am 22. November 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Adventsbasar im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen – Draußen stürmte es und der Wind versuchte die noch restlich vorhandenen Blätter von den Bäumen zu fegen. Doch davon war im DRK Seniorenzentrum nichts zu spüren. Viele Ständler waren gekommen und verliehen dem Basar, der in wohliger Atmosphäre im Hause ausgerichtet wurde, mit ihren, zum größten Teil selbst hergestellten oder gebastelten Waren, ein farbenfrohes vorweihnachtliches Kleid. Neben frischen Adventskränzen und Gestecken, gab es alles vom Imker, Holzschnitzereien jeglicher Art, Krippen, Gestricktes, Schmuck, sowie selbstgemachtes aus der Küche und vieles andere mehr. Die zahlreichen Besucher zeigten sich äußerst zufrieden ob der guten Qualität und Vielfalt der angebotenen Waren, die zudem zu wirklich akzeptablen Preisen angeboten wurden. Es ginge auf diesem Adventsbasar nicht um Kommerz, sondern darum, heimischen Anbietern eine Plattform zu bieten, um sich in der Region einem breiten Publikum vorstellen zu können, so Andreas Artelt, Heimleiter des DRK Seniorenzentrums. Ihm sei es wichtig, dass die Öffentlichkeit ins Haus komme, damit auch die ihm anvertrauten Bewohner, die überwiegend nicht mehr in der Lage sind, Weihnachtsmärkte außer Haus zu besuchen, dieses Flair des weihnachtlichen Treibens weiter auch erleben können. Ein wirklich schöner Basar, bei dem auch das ein oder andere Schwätzchen bei Kaffee und Waffeln mit heißen Kirchen gehalten werden konnte. Gäste und Aussteller betonten, dass sie gerne auch im neuen Jahr wieder mit von der Partie wären. (anar) Fotos: Artelt