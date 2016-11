Veröffentlicht am 22. November 2016 von wwa

EICHEN – Verbot des Vereins „Die wahre Religion“ – MdL Dr. Peter Enders: Ich begrüße das Verbot des Vereins „Die wahre Religion“ als klares Signal an salafistische Szene – Der Landtagsabgeordnete Dr. Peter Enders aus Eichen begrüßt die Auflösung und das Verbot des Vereins „Die wahre Religion“, auch bekannt unter dem Namen „LIES! Stiftung.

Mit der Koranübersetzung in der Hand werden Hassbotschaften und verfassungsfeindliche Ideologien verbreitet und Jugendliche mit Verschwörungstheorien radikalisiert. „Das muss ein Ende haben“, so Enders. Mehr als 140 junge Menschen seien nach der Teilnahme an so genannten „LIES“ Aktionen nach Syrien oder in den Irak ausgereist, um sich dort dem Kampf extremistischer Gruppierungen wie dem Islamischen Staat (IS) anzuschließen.

„Wir dürfen kein verfassungsfeindliches Handeln dulden. Auch die Religionsfreiheit hat Grenzen. Wer zu Gewalt aufrufe, wer für den bewaffneten Kampf werbe oder den Krieg einer barbarischen Terrororganisation wie den des Islamischen Staates glorifiziere, der muss die ganze Entschlossenheit und Härte des Rechtsstaates zu spüren bekommen“, so Enders.